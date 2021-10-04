Brezilya'da hayvan kemikleri arasında yiyecek arayanların fotoğrafları krizin boyutlarını gösterdi

Milyonlarca insanın Koronavirüs salgını ve yükselen enflasyon nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda olduğu, Latin Amerika’nın en kalabalık ülkesi Brezilya’da yoksul insanların hayvan kemikleri arasında yiyecek aradığı fotoğraflar, ülkedeki krizin boyutunu gözler önüne serdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, bir kamyonun arkasında hayvan kemikleri arasında yiyecek arayan insanların fotoğrafını ödüllü foto muhabir Domingos Peixoto, Rio’da çekti. Extra gazetesinin kapağında yer alan fotoğraflar “Brezilya 2021: Açlığın acısı” başlığıyla çıktı.

Fotoğrafın çekildiği kamyonun şoförü Jose Divino Santos “Bazı günler ağlamak istiyorum. Eskiden insanlar benden köpekleri için kemik isterdi. Şimdi yemek yapabilmek için kemik istiyorlar” dedi.

Brezilya’da Covid-19 salgının başlamasından bu yana 19 milyon insanın açlık sınırına geldiği belirtildi. Hafta sonu binlerce protestocu, Rio sokaklarında sosyal ve ekonomik krizin sorumlusunun Devlet Başkanı Jair Bolsonaro olduğunu belirterek eylem yaptı.