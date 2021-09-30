Brezilya'da hastane zinciri, Covid hastalarına etkisi kanıtlanmamış ilaç vermekle suçlanıyor

Brezilya’da yaşlı hastalara hizmet veren bir hastane zinciri, Koronavirüs ölümlerini gizlemek ve doktorlara, henüz etkisi kanıtlanmamış bir ilaç kokteylini hastalara verme baskısı yapmakla suçlanıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Prevent Senior isimli hastaneler zinciriyle ilgili bazı doktorların ifadeleri toplanarak 10 bin sayfalık bir dosya hazırlandı. Dosyada, hastaneler zinciriyle ilgili “Hastalar tam onay almamış bir ilaç verilerek denek olarak kullanıldı” gibi suçlamalar yer aldı.

Hastaneyi ifşa eden doktorların avukatı, şu suçlamaları sıraladı:

“Prevent Seniors, doktorlara “Covid kiti” olarak bahsedilen içinde hidroksiklorokin ve ivermectin bulunan etkisiz ilaç kokteyli vermek zorunda bırakıldı.

Hidroksiklorokin’i Covid’e karşı etkili olarak sunmak, hükûmetin tam kapanmalara karşı politikasının bir parçasıydı.

Koronavirüs ölümleri, “Covid kiti” ilaçlarının etkili olduğuna dair sonucu engellememesi için gizlendi. Bu sahtekarlık.

Doktorlara, 10-14 günden fazla süre yoğun bakımda olan hastalara oksijen tedariğinin azaltılması yönünde yönerge verildi”

Prevent Senior, suçlamaları reddederek her zaman yasal ve etik hareket edildiğini savundu.

Hastane zinciri hakkındaki suçlamalar Covid nedeniyle neredeyse 600 bin kişinin öldüğü Brezilya’da tepki çekti. Kamu sağlığı uzmanı ve avukat Daniel Dourado “Bu eşi benzeri görülmemiş bir skandal” dedi.

Koronavirüs salgınında kapanma önlemlerine karşı duruşuyla bilinen Jair Bolsonaro, hastalığa karşı etkisiz olduğu belirtilen hidroksiklorokin isimli ilacın tanıtımını sık sık yapıyordu.