Brezilya'da Evsiz İşçiler Hareketi Sao Paulo Borsası'nı bastı

Brezilya'da Evsiz İşçiler Hareketi, tencere ve tavalarla Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası'nı bastı.

Evsiz İşçiler Hareketi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Spekülasyonun ve sosyal eşitsizliğin en büyük sembolü olan Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası'nı işgal ediyoruz. Şirketler kar ederken, insanlar açlıktan ölüyor. İş giderek daha güvencesiz hale geliyor. Başkan Bolsonaro'ya elinde tutanlar var. Onlar piyasanın sahipleri" denildi.

Evsiz İşçiler Hareketi, Brezilya'daki gıda güvensizliğinin 116 milyondan fazla insanı etkilediğini ve ülkede 19 milyondan fazla insanın da açlık sınırının altında yaşadığını belirtti. Hareket ayrıca, Covid-19 salgınıyla beraber ülkede bankaların rekor karlar ettiğini ve büyük servetlerdeki artışları sayesinde 42 yeni milyarderin ortaya çıktığını gündeme getirdi. (İHA)