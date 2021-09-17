Brezilya'da eşinden şiddet gören hamile kadın pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde eşinden şiddet gören hamile bir kadın pencereden kaçmaya çalıştı. Kadının yaşadıklarını gören komşular polise haber vererek hayatını kurtardı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 35 yaşındaki 10 haftalık hamile Maria Jose, kendisine şiddet uygulayan 32 yaşındaki eşi Vitor Batista'dan kaçmaya çalıştı. Çevrede yaşayanlar, Jose'nin eşinden kaçmak için pencereden dışarı atlamaya çalıştığı anları kaydetti. Komşular, görüntüler üzerine polis çağırdı.

Brezilya medyasına göre, Jose iki yıllık eşinin kendisine sürekli olarak şiddet uyguladığını anlattı. Bir gün değişeceğini umduğunu belirten Jose, eşi tarafından tehdit edildiğini, mayıs ayında şiddet gördüğü bir sırada pencereden atlayarak kurtulduğunu söyledi.

Polis, Jose'nin hayatını kurtardıkları için bölgede yaşayanlara teşekkür etti.