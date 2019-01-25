Brezilya'da eşcinsel milletvekili, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle ülkeyi terk etti

Brezilya’da eşcinsel olduğunu açıklayan ilk milletvekili Jean Wyllys can güvenliği nedeniyle ülkeyi terkettiğini duyurdu. Wyllys, seçim kampanyası sırasında homofobik söylemleri bulunan Jair Bolsonaro’nun seçilmesiyle eşcinsellere yönelik şiddetin arttığını belirtti.

30 yıllık siyasi kariyeri boyunca Bolsonaro, pek çok homofobik söylemde bulundu. 2011 yılında verdiği bir röportajda, “eşcinsel bir oğlum olmasındansa trafik kazasında ölmüş bir oğlum olmasını tercih ederim” diyen Bolsonaro, 2017 yılında, bir TV programında çocuklarının eşcinsel olamayacağını çünkü ‘iyi yetiştirildiklerini’ söylemişti.

Geçen ekimde üçüncü dönem için yeniden seçilen Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSOL) üyesi Wyllys, ülkedeki LGBT toplulukları tarafından özellikle Bolsonaro’nun devlet başkanı olmasından bu yana eşcinsel haklarının önde gelen savunucusu olarak kabul ediliyor.

AFP’nin aktardığına göre Brezilya’nın Folha de Sao Paulo gazetesine açıklama yapan 44 yaşındaki Wyllys, yakın arkadaşı başkent Rio de Janeiro şehir meclisi danışmanı Marielle Franco’nun geçen martta öldürülmesinin ardından kendisine gelen tehdit mesajlarının arttığını söyledi.

Wyllys’e göre seçim kampanyası sırasında homofobik açıklamalar yapan Bolsonaro’nun seçilmesiyle beraber eşcinsellere yönelik şiddet geçen ekimden bu yana giderek arttı.

Reuters’a konuşan milletvekilinin iletişim ekibinden bir kişi, güvenlik nedenleriyle Wyllys’in bundan sonra hiçbir açıklama yapmayacağını ve yeni ikametgahını açıklamayacağını aktardı.