Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösteriler düzenledi

Brezilya'nın ulusal bağımsızlık gününde ülkenin birçok bölgesinde on binlerce kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösteriler yaptı.

Bolsonaro, başkent Brasilia, Rio de Janeiro ve Sao Paulo şehirlerinde sokakları dolduran takipçileri selamladı, katıldığı etkinliklerde konuşma yaptı.

Etkinliklerin başladığı Brasilia'da halka seslenen Bolsonaro, Federal Yüksek Mahkemesini (STF) işaret ederek, "Brezilya'mızda daha fazla politik mahkuma yer yok. Ya o kurumun başı kendi işiyle ilgilenir ya da o kurum olmasını istemediğimiz şeylere maruz kalabilir" ifadesini kullandı.

Ülkesini oluşturan her güce saygı duyduğunu belirten Bolsonaro, "Herhangi bir ayrılık istemiyoruz, hiçbir kurumla savaşmak istemiyoruz. Ancak bir kişinin özgürlüğümüzü riske atmasına izin veremeyiz" şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman hapse girmeyeceğim"

Bolsonaro, Sao Paulo'daki konuşmasında, STF'nin aldığı kararlara uymayacağına vurgu yaparak, "O korkaklara söyleyin hiçbir zaman hapse girmeyeceğim" diye konuştu.

Yoğun katılımla devam eden gösterilerin ilerleyen saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, Brezilya sokakları, muhalefet yanlılarının çağrısıyla Bolsonaro karşıtı gösterilere de sahne oldu.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde toplanan hükümet karşıtları, protesto gösterileri düzenleyerek Bolsonaro'nun azledilmesi talebinde bulundu.

Devlet Başkanı Bolsonaro ile STF arasındaki sürtüşme, eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın serbest bırakılmasıyla başlamıştı. Yaklaşan 2022 genel seçimlerinden önce Devlet Başkanı hakkında açılan soruşturmalar ve Bolsonaro'nun seçim sistemini eleştirmesiyle şiddetlenmişti.