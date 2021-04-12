Brezilya'da Çin SinoVac aşısının 3.faz denemeleri sonuçları açıklandı; Ağır vakalara karşı yüzde 100 etkili

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Türkiye'nin de en çok kullandığı Koronavirüs aşısı olan Çin yapımı SinoVac'ın Brezilya'da yapılan 3.faz denemelerinin sonucunda aşının semptomatik vakalara karşı yüzde 50.7 etkili olduğu görüldü.

Brezilya'daki 3.faz denemelerinde aşının orta ağırlıktaki Koronavirüs vakalarına karşı yüzde 83.7, ağır vakalara karşı ise yüzde 100 etkili olduğu tespit edildi.

Brezilya'da yapılan 3. faz denemelerine 12 bin 396 kişi katıldı. Testlerin sonucunda yapılan incelemelerde birinci dozdan sonra yapılan 2. dozun aşının etkisini çok da artırmadığının görüldüğü ifade edildi. Ayrıca sonuçlara göre aşının ikinci dozunun yapılmasının geciktirilmesi de büyük bir sorun yaratmadı. 2. dozun 21 günden uzun süre sonra yapıldığı kişilerde aşının koruyuculuğu düşüş göstermedi.

Denemelerde aşının yeni varyantlara karşı da benzer derecelerde koruma sağlayabildiğinin görüldüğü aktarıldı.

Çin Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Gao Fu dün ülkede Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşıların enfeksiyondan koruma oranının "düşük" olduğunu söyledi. Gao, "Bağışıklık için farklı teknik yapılarda farklı aşılar kullanıp kullanmama meselesi resmi olarak düşünülüyor" dedi.