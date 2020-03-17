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Brezilya'da cezaevlerinde Koronavirüs isyanı: Yüzlerce mahkûm firar etti

İsyanların geçici çıkış izinlerinin ertelenmesi dolayısıyla çıktığı ifade edildi

17 Mart 2020 07:59

Brezilya'da yeni tip Koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle bazı cezaevlerinde isyan çıktığı, farklı kentlerde yaklaşık bin 350 mahkûmun firar ettiği öğrenildi.

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, ülkenin güneyinde bulunan Sao Paulo eyaletindeki Mongagua, Tremembe, Mirandopolis ve Porto Feliz kentlerindeki çoğunluğu yarı açık cezaevlerinde Kovid-19'un yayılmasına karşı ziyaretlerin ve geçici çıkışların kısıtlandırılması gibi önlemler nedeniyle isyan çıktı.

Mongagua kentinde yaklaşık 400 mahkûm kaçtı.

Mirandapolis kentindeki isyanda 926, Taubate'de ise 30 mahkûm firar etti.

Mahkûmların ateş yakarak çıkardığı isyanların, yarı açık cezaevinde bulunan ve 17 Mart için planlanan geçici çıkış izninin Kovid-19 virüsünün yayılması tehlikesiyle ertelenmesinden dolayı çıktığı bildirildi.

Brezilya güvenlik güçlerinin Mongagua'daki yarı açık cezaevinden kaçan 41 mahkumu yakaladığı öğrenildi.

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