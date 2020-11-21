Brezilya'da bir siyah vatandaşın dövülerek öldürülmesinin ardından protestolar başladı

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Brezilya'nın Porto Alegre ketindeki bir süpermarketin önünde güvenlik görevlilerinin dövdüğü bir siyah vatadaşın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede protestolar başladı.

João Alberto Silveira Freitas isimli vatandaşın dövüldüğü görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Videoda perşembe günü Porto Alegre'deki Carrefour'un önünde Freitas'ın bilincini kaybedene kadar dövüldüğü görülüyor.

Cuma günü "Siyah Farkındalık Günü" için sokaktaki vatandaşlar Freitas'ın ölümünü protesto etti.

Videonun yayılmasının ardından başkent Brasilia'da protestocular Carrefour süpermarkete girip, "Siyah canlar kıymetlidir!" diye slogan attı. Süpermerketin içindeki görüntülerde siyah bir protestocunun kasanın üzerine yattığı, birinin de "Carrefour'dan alışveriş yapmayın, ölebilirsiniz!" yazılı pankart taşıdığı görülüyor. Şube protestolar sebebiyle erken kapatıldı.

Sao Paolo'da protestocular Carrefour'un camlarını indirdi. Süpermakete giren protestocuların ürünleri yere saçtığı ve yangın çıkardığı belirtildi.

Freitas'ı öldüren iki kişinin gözaltına alındığı ve haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.