Brezilya'da 40 yıl boyunca bir evde kölelik yapan kadın kurtarıldı

Brezilya'da 8 yaşında bir evde hizmetçiliğe zorlanan ve daha sonra da zorla evlendirilen bir kadın 40 yıl hiçbir karşılığı olmadan çalıştırıldıktan sonra kurtarıldı. Hayatının büyük bir bölümünü bir profesörün evinde "kölelik koşullarında" geçiren kadın sığınma evine götürüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Brezilya'da düzenlenen bir operasyon sonucu, Minas Gerais eyaletinde bulunan bir şehirde küçük bir evde yaşayan kadının hayatının çoğunda bir aile için hiç para ve izin olmadan çalıştırıldığı öğrenildi.

"Bütün hakları elinden alınmış"

Müfettişler, kadının 8 yaşında bir çocukken ailesi tarafından Patos de Minas Üniversitesi'nde bir profesöre verildiğini öğrendi. Kurtarma operasyonundan sorumlu müfettiş Humberto Camasmie, "Ona acıkınca yemek vermişler, bunun dışında bütün hakları elinden alınmış" dedi. Ailenin evinde tutsak olduğu dönem kadının yaşlı bir aile üyesiyle zorla evlendirildiği de ortaya çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle ismi verilmeyen kadını evinde yıllarca tutsak eden profesörün çalıştığı üniversite, ilişiğinin kesildiğini ve gerekli tüm hukuki işlemlerin başlatıldığını söyledi. Davayla ilgilenen müfettişler, ailenin kadına tazminat ödemesi için gerekli görüşmelerin yapıldığını aktardı. Profesör suçlu bulunursa köle çalıştırmak suçundan sekiz yıla kadar hapis cezası alacak.

Kurtarılan kadın, psikologlar ve sosyal hizmetler çalışanlarının olduğu bir sığınma evine götürüldü. Müfettişler kadının kurtarıldığında asgari ücretin ne olduğunu, kredi kartı kullanmayı bile bilmediğini ekledi.

Brezilya'da evlerde köle çalıştırma sorunu tespit etmesi zor bulunuyor. Karşılıksız çalıştırılan mağdurların kölelik durumunun farkında olması gerektiğini belirten yetkililer 2017 ve 2019 yılları arasında kölelik koşullarında olduğu tespit edilen çalışanların yalnızca 21'inin evlerden olduğunu atardı.