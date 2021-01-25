Brezilya'da 20'den fazla eyalet başkentinde Bolsonaro'nun görevden alınması için konvoylarla eylemler düzenlendi

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Brezilya'da binlerce kişi arabalarıyla sokağa çıkıp, bir konvoy oluşturarak ülkenin aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro'nun görevden alınması için çağrıda bulundu.

Ülkede Koronavirüs kaynaklı ölümlerin 220 bine yaklaşmasıyla 20'den fazla eyalet başkentinde protesto amacıyla konvoylar yollarda gezdi.

Solcu lider Guilherme Boulos, protestoların "soykırımcı hükûmete karşı ayaklanmanın yaygınlaştığını gösterdiğini ifade etti.

Sao Paulo'da arabalarındaki protestoculara seslenen Boulos, "Bugün yeni bir seçim için 2022'yi beklemeyeceğimizi duyurmak için toplandık. Çünkü hayatlar risk altında. Şimdi Bolsonaro'yu yenme zamanıdır" dedi. Muhalif lider, Bolsonaro'nun görevi bırakır bırakmaz tutuklanacağını iddia etti.