Brezilya'da 1,3 ton kokain ele geçirilen jetin Türk pilotu tutuklandı

İstanbul Havalimanı'na girdiği sırada gözaltına alınan, Brezilya'da içerisinde 1,3 ton kokain ele geçirilen Türk jetinin pilotu V.D. tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Brkezilya'da ACM Airlines Özel Havacılık Şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçakta ele geçirilen 1 ton 300 kilo kokainle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, söz konusu uçağın pilotu V.D. önceki gün Fransa'dan hava yoluyla geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen pilot V.D. savcılığa verdiği ifadede uyuşturucularla ilgili bilgisinin bulunmadığını, valizleri araması gerekenin havaalanı güvenlik birimleri olduğunu söylediği öğrenildi. V.D. savcılıkta ifade vermesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu uçağın kiralanmasıyla ilgilileri olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı Ş.Ö., L.Ö., A.B.B., F.R.B., B.K.Ö., N.Ö.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.