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Dünya

Brezilya cumhurbaşkanına rüşvet suçlaması

Temer, selefi Dilma Rousseff'in azledilmesi sürecinde de başı çeken isim olmuştu

27 Haziran 2017 17:36

Brezilya'da federal başsavcı, Cumhurbaşkanı Michel Temer'i rüşvet kabul etmekle suçladı. Olay, Temer'in hapisteki bir siyasetçiye sessiz kalması için para ödenmesini teşvik ettiği ses kaydının ortaya çıkmasından sonra gündeme geldi.

Başsavcı, suçlamaları parlamentonun alt kanadına gönderilip gönderilmeyeceğine karar verecek bir Yüksek Mahkeme yargıcına iletti. Temer'in yargılanıp yargılanmayacağının oylanması bu mahkemeye bağlı. Koalisyon hükümetini oluşturan milletvekiller, yargılama için gereken üçte ikilik çoğunluğun elde edilemeyeceğine inanıyor. Muhalefet partileri ise erken seçime gidilmesini ve Temer'in azledilmesini istiyor.

Cumhurbaşkanı Temer, suçlamaları reddetti ve masumiyetini kanıtlayacağını savundu.

Temer'e yönelik suçlamalar, dünyanın en büyük et paketleme şirketi JBS SA ile bağlantılı. Şirketin yöneticileri, Temer'in vergi sorunlarını çözmek, devlet bankalarından kredileri çıkartmak ve diğer konularda kendilerine yardım için beş milyon dolara yakın rüşvet almakla suçlamıştı.

Potansiyel tanığa rüşvet

Bu son suçlamaya neden olan ses kaydı da JBS'i kontrol eden iki kardeşten biri olan Joesley Batista tarafından yapıldı. Ses kaydında cumhurbaşkanı potansiyel bir tanığa rüşvet verilmesini onaylıyor.

Temer, selefi Dilma Rousseff'in azledilmesi sürecinde de başı çeken isim olmuştu.

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