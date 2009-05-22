Brezilya Cumhurbaşkanı da Silva, TBMM'de...

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ı ziyaret etti.



Toptan, TBMM'de gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, "iki ülkenin coğrafik olarak birbirine çok uzak olmasına rağmen, uzaktan uzağa birbirini seven ülkeler olmaları nedeniyle ilişkilerinin çok iyi olduğunu" söyledi.



İki ülkenin karşılıklı dostluk grupları bulunduğunu belirten Toptan, Türkiye-Brezilya Dostluk Grubuna 369 milletvekilinin üye olduğunu belirtti. Köksal Toptan, Brezilya Dışişleri Komisyonu başkanının 2008 yılında Türkiye'ye geldiğini, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan'ın da gelecek ay Brezilya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.



Ziyaretin önemi



da Silva da yaptığı konuşmada, parlamentoların ülkelerin en görünen, meşru demokratik temsil organları olduğunu ifade etti. İki ülke ilişkilerinin önemine işaret eden da Silva, "Sayın Meclis Başkanı Brezilya'yı ziyaret edecek olursa, bunun önemi büyük olacaktır" dedi.



Cumhurbaşkanı da Silva, Toptan'ın ülkelerini ziyaret etmek istemesi durumunda, farklı mercilerle görüşebileceği bir ziyaret programı hazırlayabileceklerini belirtti.



Ülkelerin meclisleri ve milletvekillerinin ne kadar irtibatlı olursa, aralarındaki uluslararası anlaşmaları imzalamanın da o kadar kolay olacağını kaydeden da Silva, Güney Amerika parlamentolarının beraberce çalışacağı bir birlik konusunda yol aldıklarını ifade etti. da Silva, "Bu başarılı bir faaliyet olarak ortaya çıkarsa, karşılıklı parlamentolar arası anlayışı güçlendirecektir" diye konuştu.



da Silva, söz konusu birlikte doğrudan seçim yapmayı düşünmediklerini, milletvekillerinin, Güney Amerika ortak pazarına ait ülkelerde yapılacak seçimler aracılığıyla atanacağını söyledi.



Kongrelerinde geniş bir ittifak bulunduğunu, bunun da hükümet etme faaliyetlerini kolaylaştırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı da Silva, kabinedeki bir bakanı; yasama ve yürütme erkleri arasındaki ilişkileri 24 saat boyunca koordine etmek için atadığını ifade etti.



da Silva, TBMM ile Hükümet arasındaki ilişkileri nasıl tanımladığını sorması üzerine Toptan, bir başbakan yardımcısının hükümet-parlamento ilişkilerinden sorumlu olarak görev yaptığını belirtti.



Brezilya Cumhurbaşkanı da Silva'nın sadece ülkesinde değil, dünyada da saygı duyulan bir cumhurbaşkanı olduğunu ve yüzde 80'lik halk desteğiyle bir rekora imza attığını vurgulayarak, "Öyle olunca, Brezilya'nın nasıl başardığını daha iyi anlama imkanı bulduk" dedi.

