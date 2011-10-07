-Brezilya Cumhurbaşkanı Ankara'da ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff, resmi ziyaret amacıyla Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine resmi ziyaret amacıyla Ankara'ya gelen Roussef'i, Esenboğa Havalimanı'nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin karşıladı. Beraberinde Brezilya Dışişleri, Savunma, Maliye, Endüstriyel Kalkınma, Dış Ticaret, Bilim ve Sosyal İletişim Bakanları da bulunan konuk Cumhurbaşkanı, yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak. Ziyaret esnasında ''Türkiye-Brezilya: Dinamik bir Ortaklık için Stratejik Perspektif'' başlıklı bir ortak bildiriyi yayımlayacak olan her iki Cumhurbaşkanı, ayrıca, iki ülke arasında Yüksek Öğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ile Cezai Konularda Adli Yardım ve Hükümlülerin Nakli Anlaşmalarının imzalanmasına nezaret edecekler. 7 Ekim Cuma günü Ankara'da Türk ve Brezilyalı iş adamlarının katılımıyla düzenlenecek İş Forumu'na da iştirak edecek konuk Cumhurbaşkanının, ertesi gün İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret edeceği bildirildi.