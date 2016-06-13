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Spor

Brezilya, Copa America'da gruptan çıkamadı

Peru'ya 1-0 kaybeden Brezilya turnuvaya grup aşamalarında veda etti

13 Haziran 2016 12:48

Peru'ya 1-0 kaybeden Brezilya, Copa America'ya grup aşamasında veda etti.

Copa America B Grubu'nda Haiti'yi 7-1 yenip Ekvador ile 0-0 berabere kalan Brezilya, Peru'ya 1-0 kaybedince turnuvaya veda etti. Brezilya'nın baskılı oynadığı maçta ilk yarı golsüz sona erdi. Peru'da ikinci yarıda 64. dakikada oyuna giren Raul Rudiaz maçın skorunu belirledi.

75. dakikada Paolo Guerrero'nun sağdan ortasında kale önünde topu kontrol eden Rudiaz, yakın mesafeden golü atarak Brezilya'yı yıktı.

Golün ardından Brezilyalı oyuncular uzun süre elle kontrol itirazında bulunsa da hakem golü verdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi. 

Üç maç sonunda 4 puanda kalan Brezilya, Peru ve Ekvador'un gerisinde kalarak turnuvaya erken veda etti.

 

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