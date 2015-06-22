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Spor

Brezilya, Copa America’da çeyrek finalde

Brezilya, Venezuela'yı Thiago Silva ve Firmino'nun golleriyle 2-1 yenerek Copa America'da çeyrek finalde Paraguay ile eşleşti

22 Haziran 2015 09:29

Copa America C Grubu'nda Brezilya, Venezuela'yı 2-1 yenerek çeyrek finalde Paraguay'ın rakibi oldu.

Ntvspor’da yer alan habere göre, 9. dakikada Robinho’nun kullandığı korner atışında gelişine sert vuran Thiago Silva, Brezilya’yı 1-0 üstünlüğe taşıdı.

16’da Dani Alves’in uzun pasında Robinho’nun ileri çıkan Baroja’nın üstünden şutu auta gitti.

24’te Willian’ın ara pasında Filipe Luis’in şutunu kaleci Baroja kornere çeldi.

49'da Willian'ın sağdan kullandığı korner atışında Thiago Silva'nın köşeye gönderdiği kafa vuruşunu kaleci Baroja çıkarttı.

51'de fark ikiye çıktı. Sağdan hareketlenen Robinho, diğer kanattaki Willian'a pasını aktardı. Chelsea'li oyuncunun aut çizgisinden ortasında Firmino topu ağlara gönderdi.

56'da Arango'nun 25 metreden sert vuruşunu Brezilya kalecisi Jefferson kornere attı.

84'te Arango'nun kullandığı serbest atışta kaleci Jefferson'ın müdahalesiyle direkten dönen topu Miku uçarak kafayla Brezilya ağlarına gönderdi.

90+3'te Martinez'in ortasında kafası kıl payı dışarı giden Miku, Venezuela'yı beraberlikten etti.

Bu sonuçların ardından Copa America'da çeyrek finalde Brezilya, Paraguay ile eşleşirken, Arjantin'in rakibi ise Kolombiya oldu. Şili, Uruguay ile eşleşirken diğer çeyrek final maçında Peru-Bolivya karşılaşacak.

BREZİLYA-VENEZUELA: 2-1

STAT: David Arellano

HAKEMLER: Enrique Caceres, Rodney Aquino, Carlos Caceres (Paraguay)

BREZİLYA 4-2-3-1): Jefferson - Dani Alves, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis - Fernandinho, Elias - Willian, Coutinho (Dk. 67 Tardelli), Robinho  (Dk. 76 Marquinhos)- Firmino (Dk. 67 David Luiz)

VENEZUELA (4-2-3-1): Baroja - Rosales, Tunez, Vizcarrondo, Cichero - Rincon, Seijas (Dk. 46 Josef Martinez)- Guerra (Dk. 72 Miku), Arango, Vargas (Dk. 46 Gonzalez) - Rondon

GOLLER: Robinho (Dk. 9), Firmino (Dk. 51) / Miku (Dk. 84)

SARI KARTLAR: Thiago Silva (Dk. 84) Vargas (Dk. 45), Seijas (Dk. 45+2), Tunez (Dk. 88)

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