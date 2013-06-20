Brezilya Dışişleri Bakanı: Burası Türkiye değil!

Türkiye’de son üç haftada devam eden Gezi Parkı eylemleri sırasında yaptığı yayınlarla gündeme bomba gibi düşen ABD’li gazeteci Christiane Amanpour’un dün akşamki konuğu protestolarla sarsılan bir başka ülke olan Brezilya’nın Dışişleri Bakanı Antonio Patriota oldu.

Programda Amanpour'un Türkiye'deki olaylarla ilgili sorusu üzerine Patriota, iki ülkede de protestolar yaşanmakla birlikte Brezilya’nın Türkiye olmadığına dikkat çekerek, “Bence durum farklı. Buradaki gösteriler ağırlıklı olarak barışçıldı” dedi. Patriota, son haftalarda Türkiye’de yaşanan şiddet ve çatışmanın ülkesinde görülmeyeceğini belirtti.

Amanpour’un Brezilya’nın beş şehrinde çevik kuvvet polislerinin göreve gönderildiğini hatırlatması üzerine ise Patriota, “Şurada burada şiddet olayları olabilir ve elbette güvenlik güçleri hazırlıklı olmak zorundalar çünkü çok sayıda insan var” dedi.

Brezilyalı Bakan, “Bizim beklentimiz ise protestolara barışçıl bir şekilde devam etmeleridir” diye konuştu.

Devlet Başkanı Dilma Rousseff’in açıklamalarını hatırlatan ifadeler kullanan Patriota, Brezilya’nın protestolar sonucu daha güçlü bir ülke haline geldiğini ve bu gösterilerin demokratik sürecin bir parçası olduğunu belirterek, “Rousseff’in hükümeti milyonlarca kişiyi yoksulluktan kurtarıp orta sınıfa soktu. Yükselen yaşam koşullarının beklentileri yükseltmesi doğal” dedi.

Brezilya'da otobüs, metro ve tren bileti ücretlerinin artmasını protesto için yapılan gösterilerde eylemcilerin "Aşk bitti. Burası artık Türkiye" sloganı atması dikkat çekmişti.