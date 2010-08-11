T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brezilya, BM yaptırımlarını kabul etti

İran’la imzalanan uranyum takası anlaşmasının diğer mimarı olan Brezilya, Salı günü İran’a uygulanacak BM yaptırımlarını kabul etti.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- İran’la imzalanan uranyum takası anlaşmasının diğer mimarı olan Brezilya, Salı günü İran’a uygulanacak BM yaptırımlarını kabul etti.


Ancak Brezilyalı yetkililer önlemlerle ilgili çekinceleri olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Celso Amorim gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın kararı imzaladığını “Çünkü içeriğine katılmasalar bile, BM Güvenlik Konseyi kararlarını kabul etmenin bir gelenek olduğunu” söyledi.

Çin haber ajansı Xinhua da Amorim’in tek taraflı yaptırımları eleştirdiğini ve İran’ı yalnızlaştırmanın meseleye barışçıl bir çözüm getirmeye katkıda bulunmayacağını söylediğini bildirdi. Amorim, “Genel olarak yalnızlaştırma daha fazla radikalizme yol açar, Irak’ta gördüğümüz gibi sadece en fakirleri ve en zayıfları vurur. Bu yaptırımlar ülkeleri diğerlerine daha muhtaç hale getirir” dedi

Brezilya ve Türkiye Haziran ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptırımlarla ilgili oylamada hayır oyu vermişti. İki ülke Mayıs ayında Tahran’la düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumun yüksek zenginlikteki nükleer yakıtla takas edilmesi konusunda bir anlaşma yapmıştı.

ABD ve müttefikleri anlaşmayı yetersiz bularak yaptırım kararı oylamasını iptal etmemişi.

Brezilyalı yetkililer, muhalefetlerine rağmen İran’a uygulanacak yaptırımları kabul edeceklerini kabul etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24