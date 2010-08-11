Brezilya, BM yaptırımlarını kabul etti

T24- İran’la imzalanan uranyum takası anlaşmasının diğer mimarı olan Brezilya, Salı günü İran’a uygulanacak BM yaptırımlarını kabul etti.





Ancak Brezilyalı yetkililer önlemlerle ilgili çekinceleri olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Celso Amorim gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın kararı imzaladığını “Çünkü içeriğine katılmasalar bile, BM Güvenlik Konseyi kararlarını kabul etmenin bir gelenek olduğunu” söyledi.

Çin haber ajansı Xinhua da Amorim’in tek taraflı yaptırımları eleştirdiğini ve İran’ı yalnızlaştırmanın meseleye barışçıl bir çözüm getirmeye katkıda bulunmayacağını söylediğini bildirdi. Amorim, “Genel olarak yalnızlaştırma daha fazla radikalizme yol açar, Irak’ta gördüğümüz gibi sadece en fakirleri ve en zayıfları vurur. Bu yaptırımlar ülkeleri diğerlerine daha muhtaç hale getirir” dedi

Brezilya ve Türkiye Haziran ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptırımlarla ilgili oylamada hayır oyu vermişti. İki ülke Mayıs ayında Tahran’la düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumun yüksek zenginlikteki nükleer yakıtla takas edilmesi konusunda bir anlaşma yapmıştı.

ABD ve müttefikleri anlaşmayı yetersiz bularak yaptırım kararı oylamasını iptal etmemişi.

Brezilyalı yetkililer, muhalefetlerine rağmen İran’a uygulanacak yaptırımları kabul edeceklerini kabul etti.