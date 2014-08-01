Brezilya basınından 'Ronaldinho Fenerbahçe'ye gidecek' iddiası

Atletico Mineiro'dan ayrılan Ronaldinho için Brezilya basını çok konuşulacak bir transfer iddiasında bulundu. Milan'dan ayrılırken adı Fenerbahçe ile çokça anılan Ronaldinho için Güney Amerika basını yine transfer iddiasında bulundu.

Radikal’in Eurosport’a dayandırdığı habere göre, Amerikan MLS ligi takımlarından New York Red Bulls ve Toronto'nun ilgi gösterdiği futbolcu için Fenerbahçe'nin de 'pusuda olduğu' iddia edildi. Diego Ribas'ı transfer eden sarı lacivertlilerin Ronaldinho'yu da alarak çok daha iddialı bir kadro kurmak istediği belirtilen haberde MLS Ligi takımlarının oyuncunun menajeriyle sürekli temas haklinde olduğu da aktarıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Gelen de olmayacak giden de" demesine rağmen Brezilya basını Ronaldinho'nun sarı-lacivertli kulübe gideceğini yazdı.

Ronaldinho devre arasında Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak transfer bir türlü gerçekleşmemişti.