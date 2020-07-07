Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. 65 yaşındaki Bolsonaro, televizyondan canlı yayınlanan ve maske takarak yaptğı açıklamasında "Test pozitif çıktı" dedi.

Bolsonaro, yüksek ateş de dahil olmak üzere bazı Koronavirüs semptomlarını gördüğü gerekçesiyle dün Covid-19 testi olan Bolsonaro, testten sonra çekilen akciğer filminin temiz olduğunu söylemişti.

Breziya basınının, Brezilya Devlet Başkanı'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından kendisi de haberi doğruladı.

Koronavirüs'ü ciddiye almayan açıklamalarıyla sık sık gündem olan Bolsonaro, Covid-19'u, 'hafif bir grip' olarak nitelendirirken, bu durumdan etkilenmeyeceğini ve endişelenecek bir durum olmadığını dile getiriyordu.

Sosyal mesafe kuralına uymayı reddeden Bolsonaro ayrıca, eyalet valilerine ekonomiye zarar verdiğini söylediği kısıtlama önlemlerini esnetme çağrısında bulunarak maske takma kurallarını gevşetmişti.

Koronavirüs'ten en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'da vaka sayısı 1,6 milyonu, ölüm sayısı ise 65 milyonu geçmiş durumda.