Brezilya basını: Bolsonaro'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Jornal O Dia sitesi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazdı.

"Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Pence Koronavirüs teşhisi konulan Brezilyalı yetkiliyle neredeyse hiçbir etkileşimde bulunmadı. Şu aşamada Koronavirüs testi yaptırmalarına gerek yok."

Trump ise ikiliyle Florida'daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago'da bir araya gelmeleri nedeniyle herhangi bir endişe taşımadığını söylemişti.