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Spor

Brezilya basını: Aykut Kocaman, Alex'i engelliyor

Alex'in Twitter hesabından yaptığı açıklama basına yansıyınca, yapılan sohbet Twitter'dan silindi

23 Ağustos 2012 17:02

Brezilya basını, Fenerbahçe formasıyla 140 gol atan Aykut Kocaman’ın, 136 golü bulunan Alex De Souza’yı engellemeye çalıştığını iddia etti. Haberlerde, Alex’in, Kocaman’a ait rekoru kırmayı çok istediğine dikkat çekilerek, Kocaman’ın tercihi eleştirildi.
 
Alex De Souza, Spartak Moskova maçında sonra Twitter’dan, “Fenerbahçe, Spartak Moskova’ya karşı 2-1 kaybetti. Kuyt, Fener’in golünü attı. Her şey önümüzdeki hafta belli olacak. Kazanırsak Şampiyonlar Ligi’ne, kaybedersek UEFA Avrupa Ligi’ne gideceğiz’’ açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine Brezilya’da yaşayan şarkı sözü yazarı Principe do Pagode, “Anlamıyorum sen neden yedek kaldın? Orta saha işlemiyordu. Bu durumda Alex’i nasıl görmezlikten geldiler” diye sordu. Alex bu yorum üzerine “Sana bir gün anlatırım. Ancak tek kelime ile ifade etmem gerekirse; kıskanç! Neden beni oyuna almadı anlamadım. Sana bunun hikayesini zamanı gelince anlatırım” diye cevap verdi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Brezilyalı yıldız, Pagode ile arasındaki sohbet basına yansıyınca içinde “Ciumes” (kıskançlık) kelimesi de yer alan sohbeti Twitter’daki sayfasından sildi.

Brezilyalı yıldızın sözleri herkesi adeta şoke ederken, Alex dün yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Portekizce yazdıklarımı tercüme etmeye çalışıp, kelimelerin gerçek anlamlarını yitirmesine izin vermeyin. Hocanın kararlarına hep saygılıyım ve hiç sorgulamadım. Her şeyden önemli olan kulüp ve hedefleridir” diye açıklama yaptı.

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