T24 LogoT24 Logo
Spor

Brezilya, Arjantin'i 3 golle uğurladı

Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Brezilya 24 puanla liderlikteki yerini korurken, Arjantin ise 16 puanla 6. sırada kaldı

11 Kasım 2016 12:12

2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya’nın baştan sona büyük üstünlüğüyle geçen maçta, Arjantin sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk isabetli şutu 23. dakikasında Arjantin’de Biglia’dan geldi. Bu şutun ardından oyun hareketlendi ve hemen 2 dakika sonra Liverpool forması giyen Coutinho sahneye çıktı. Mükemmel bir gol atan Coutinho takımını 1-0 öne geçti. 

İlk yarının sonlarına doğru Arjantin savunması taçtan gelen bir topta doğru pozisyon alamayınca Neymar boş alanda hareketlendi ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. 

İkinci yarıda neredeyse gol pozisyon üretemeyen Arjantin, buna karşın kalesinde sık sık tehlikeler yaşadı. 58. dakikada Paulinho’nun golüyle 3-0 öne geçti. 

Bu sonucun ardından Brezilya 24 puanla liderlikteki yerini korurken, Arjantin ise 16 puanla 6. sırada kaldı. 

ETİKETLER

BrezilyaArjantinNeymarCoutinhogol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24