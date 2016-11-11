Brezilya, Arjantin'i 3 golle uğurladı

2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya’nın baştan sona büyük üstünlüğüyle geçen maçta, Arjantin sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.



Karşılaşmanın ilk isabetli şutu 23. dakikasında Arjantin’de Biglia’dan geldi. Bu şutun ardından oyun hareketlendi ve hemen 2 dakika sonra Liverpool forması giyen Coutinho sahneye çıktı. Mükemmel bir gol atan Coutinho takımını 1-0 öne geçti.

İlk yarının sonlarına doğru Arjantin savunması taçtan gelen bir topta doğru pozisyon alamayınca Neymar boş alanda hareketlendi ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda neredeyse gol pozisyon üretemeyen Arjantin, buna karşın kalesinde sık sık tehlikeler yaşadı. 58. dakikada Paulinho’nun golüyle 3-0 öne geçti.

Bu sonucun ardından Brezilya 24 puanla liderlikteki yerini korurken, Arjantin ise 16 puanla 6. sırada kaldı.