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Spor

Brezilya, Almanya'yı bu kez devirdi

Son dünya kupasında Almanya, Brezilya'yı 7-1'le geçmişti

28 Mart 2018 14:33

Bu yaz başlayacak olan 2018 Dünya Kupası'nın iki önemli favorisi Almanya ile Brezilya'yı karşı karşıya getiren hazırlık karşılaşmasını Brezilya, Gabriel Jesus'un 37. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Brezilya Milli Takımı kampına davet edilen ancak Rusya maçında sahada yer almayan Beşiktaşlı Talisca, Almanya maçının kadrosunda da yer almadı. Son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, 2014 Dünya Kupası'nda yarı finalde Brezilya'yı 7-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza atmıştı. 4 yıl sonra iki takımı tekrar karşı karşıya getiren maçı Brezilya 1-0 kazandı.

Brezilya, ilk hazırlık maçında Rusya'yı 3-0 mağlup ederken, Almanya, Grup maçlarında fire vermeden, 10 maçını da kazanıp Dünya Kupası vizesi alan Almanya ise, son hazırlık maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

 

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