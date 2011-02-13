T24 LogoT24 Logo
Spor

BREZİLYA AÇIK TENİS TURNUVASINI ALMAGRO KAZANDI COSTA DO SAUIPE (A.A)

13 Şubat 2011 14:29

-BREZİLYA AÇIK TENİS TURNUVASINI ALMAGRO KAZANDI COSTA DO SAUIPE (A.A) - 13.02.2011 - Brezilya Açık Tenis Turnuvası'nı, dün gece oynanan final maçında Alexandr Dolgopolov'u 2-0 yenen Nicolas Almagro kazandı. İspanyol tenisçi Almagro, Costa Do Sauipe kentinde yapılan turnuvanın final maçında Ukraynalı rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle mağlup etti.  Bu turnuvayı 2008 yılında da kazanan Almagro, dün geceki başarısıyla kariyerindeki 8. ATP şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Avustralya Açık'ta çeyrek finale kadar yükselme başarısını gösteren Dolgopolov ise kariyerinin ilk ATP finalini oynadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24