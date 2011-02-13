-BREZİLYA AÇIK TENİS TURNUVASINI ALMAGRO KAZANDI COSTA DO SAUIPE (A.A) - 13.02.2011 - Brezilya Açık Tenis Turnuvası'nı, dün gece oynanan final maçında Alexandr Dolgopolov'u 2-0 yenen Nicolas Almagro kazandı. İspanyol tenisçi Almagro, Costa Do Sauipe kentinde yapılan turnuvanın final maçında Ukraynalı rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle mağlup etti. Bu turnuvayı 2008 yılında da kazanan Almagro, dün geceki başarısıyla kariyerindeki 8. ATP şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Avustralya Açık'ta çeyrek finale kadar yükselme başarısını gösteren Dolgopolov ise kariyerinin ilk ATP finalini oynadı.