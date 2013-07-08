Brezilya ABD'den dinleme açıklaması istiyor

Brezilya, Amerikalı istihbarat birimlerinin Brezilya vatandaşlarına ait milyonlarca e-posta ve telefon görüşmesini gözetlediği iddialarına Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin açıklama getirmesini istedi.

Amerikalı istihbarat çalışanı Edward Snowden'ın yayınladığı belgelerden yol çıkarak ortaya atılan iddialar Cumartesi günü O Globo gazetesinde yer almıştı.

Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio Patriota yaptığı yazılı açıklamada raporların kendilerini "endişelendirdiğini" söyledi.

Cumartesi günü iddiaların gazetede yer almasıyla Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff de bunları görüşmek için Pazar günü bazı bakanlarla bir araya geldi.

Toplantıda bulunamayan Patriota daha sonra yaptığı basın açıklamasında "Brezilya, Brasilia'da bulunan ABD Büyükelçiliği, ve Washington'daki Brezilya Büyükelçiliği aracılığıyla açıklama istedi." dedi.

Patriota ayrıca "gizlilik haklarının korunması ve istismarların önlenmesi için" düzenlemelerin hazırlanması yolunda Birleşmiş Milletler'e başvurulacağını söyledi.

BBCTürkçe