-BREZİLYA: 92 - HIRVATİSTAN: 74 İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (B) Grubu'nda yapılan maçta Brezilya, Hırvatistan'ı 92-74 yenerek, grubu 3. sırada tamamladı. Karşılaşmaya iyi başlayan Brezilya, 2. dakikayı 7-0 önde geçti. Ancak bu dakikadan sonra Bogdanovic, Tomas ve Andric ile 8-0'lık bir seri yakalayan Hırvatistan, 5. dakika içinde 8-7'lük skorla üstünlüğü ele geçirdi. İyi savunma yapan ve hucümda Garcia ve Splitter ile sayı üreten Brezilya, periyodun bitimine 3 dakika 27 saniye kala 8 sayı farka (18-10) ulaştı. Rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Hırvatlar, Loncar ve Bogdanovic'in sayılarıyla farkı azalttı ve Banic'in bitime 2 saniye kala 3 sayıya indirdi. İlk periyot Brezilya'nın 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı. Brezilya ikinci periyotta Machado ile üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle 15. dakika içinde farkı 12 sayıya çıkardı. Brezilya, düşük bir şut yüzdesiyle oynayan rakibi karşısında Giovannoni'nin basketleriyle devrenin bitimine 2 dakika kala farkı 15 sayıya kadar (45-30) çıkardı ve ilk yarıyı 48-35 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. periyodunun başında Hırvatistan'da Tomic, 5 faulle oyundan çıkarken, Barbosa ve Garcia'nın sayılarıyla farkı daha da açan Brezilya, Becker'in 3 sayılık basketiyle farkı 25 sayıya kadar (69-44) çıkardı ve son periyoda da 72-50 önde girdi. Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Brezilya, karşılaşmadan 92-74 galip ayrılarak, grubu 3. sırada tamamladı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Romualdas Brazauskas xx (Litvanya), Stephen Seibel xx (Kanada), David Chambon xx (Fransa) Brezilya: Huertas xxx 7, Garcia xxx 15, Barbosa xxx 17, Varejao xx 2, Splitter xx 6, Giovannoni xxx 12, Machado xxx 18, Becker xx 7, Dos Santos x, Batista xx 6, Vieira 2 Hırvatistan: Ukic x 4, Bogdanovic xx 10, Tomas xx 9, Tomic x 2, Andric xx 11, Loncar xx 12, Banic x 4, Planinic x 3, Popovic xxx 15, Kus x 4 1. Periyot: 22-19 Devre: 48-35 3. Periyot: 72-50 5 Faulle Çıkan: 21.31 Tomic, 38.02 Tomas (Hırvatistan)