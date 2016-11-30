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BBC Türkçe

Brezilya, 71 kişinin yasını tutuyor

Chapecoense kulübünü taşıyan uçağın düşmesi sonucu 71 kişi hayatını kaybetti. Kente ve ülkeye yas havası hakim.

30 Kasım 2016 19:33

Breziya'nın güneyinde bulunan Chapeco kentinin takımı, Chapecoense'yi taşıyan uçağın düşmesi sonucu 71 kişi hayatını kaybetti.

Futbolcular, yöneticiler, gazeteciler ve mürettabatın bulunduğu uçaktan, 3 oyuncu ile birlikte toplam 6 kişi sağ kurtuldu.

Kolombiya'nın Medellin kenti havaalanına acil iniş yapmak isteyen uçağın, neden düştüğü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, ülke medyasındaki bazı haberlere göre kazaya elektrik arızası neden olmuş olabilir.

Kazadan sağ kurtulan bir mürettebat, "Işıklar bir anda gitti, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Kaza sırasında uçatan 21 de gazetecinin bulunduğu açıklandı.

Yas havasının hakim olduğu Chapeco kentinde ise stadyum ve kiliselerde anma toplantıları yapılıyor.

Brezilya genelinde ise 3 gün yas ilan edildi. Tüm dünyada da futbol karşılaşmaları öncesi 1 dakika saygı duruşunda bulunuluyor.

Brezilya 1. liginde oynanayan takımlardan da Chapecoense kulübüne, karşılıksız oyuncu önerisi yapıldı.

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