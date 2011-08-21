-Brezilya 5. kez şampiyon BOGOTA (A.A) - 21.08.2011 - Kolombiya'da süren FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda, finalde Portekiz'i uzatmalarda 3-2 yenen Brezilya, 5. kez şampiyon oldu. Bogota'daki El Campin stadında oynanan ve normal süresi 2-2 tamamlanan maçta Brezilya'nın gollerini Oscar (Dk. 5, 78, 111), Portekiz'in gollerini Alex (Dk. 9) ve Nelson Oliveira (Dk. 59) attı. Brezilya Milli Takımı böylece bu kupayı 5. kez kazandı. Daha önce 1983, 1985, 1993 ve 2003'te şampiyon olan Brezilya, 2009'da finalde penaltılarla Gana'ya yenilmişti. Şampiyonada Portekiz'i 3'üncülük maçında 3-1 yenen Meksika da 3. oldu. Kupanın en iyi oyuncusu Brezilya'dan Henrique seçilirken, Henrique ile birlikte 5'er gol atan Alexandre Lacazette (Fransa) ve Alvaro Vazquez (İspanya) gol kralı unvanını paylaştılar. Turnuvanın fair-play ödülü ise Nijerya'ya verildi.