T24 - Brezilya, Elano'nun da gol attığı karşılaşmada Fildişi Sahili'ni 3-1 mağlup etti. Oldukça sert geçen mücadelede Elano sakatlanırken, Kaka 88. dakikada kırmız kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sambacılar bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek 2. tura çıkmayı garantiledi.



Maça çok hızlı başlayan Brezilya 25. dakikada Luis Fabiano'nun sert vuruşla 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinvi yarıda da etkili bir oyun sergileyen Sabmacılar'da, Fabiano 50. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı. 62. dakikada G.Saray forması giyen Elano, Brezilya'nın 3. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu 65. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Dani Alves'e bıraktı. Bu dakikalarda tansiyonun oldukça yükseldiği mücadelede her iki ekipte sahaya çok sert bir oyun yansıttı. Fildişi Sahili'nde 79. dakikada Drogba farkı 2'ye indirdi. Karşılaşmanın 88. dakikasında Kaka, topsuz alanda Keita'ya yaptığı haraket sonrası 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Zorlu mücadele 3-1 Brezilya'nın üstünlüğü ile tamamlanırken, Keita 68. dakikada oyuna dahil oldu.





BREZİLYA: 3 - FİLDİŞİ SAHİLİ: 1





STAT: Soccer City



HAKEMLER: Stephane Lannoy, Eric Dansault, Laurent Ugo



BREZİLYA: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Michel Bastos, Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano, Kaka, Robinho, Luis Fabiano



TEKNİK DİREKTÖR: Dunga



FİLDİŞİ SAHİLİ: Boubacar Barry, Emmanuel Eboue, Kolo Toure, Guy Demel, Siaka Tiene, Didier Zokora, Yaya Toure, Cheik Tiote, Salomon Kalou, Didier Drogba, Aruna Dindane.



TEKNİK DİREKTÖR: Sven-Goran Eriksson





