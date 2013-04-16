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Dünya

Brezilya 2014'ün test maçında ölüm

Brezilya'da, Fortaleza ve Ceara takımları arasında oynanan maçtan önce taraftarlar arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü

16 Nisan 2013 10:58

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadlardan birini test etmek için düzenlenen maçta, taraftarlar arasında kavga çıktı: 2 ölü
 
Globo gazetesi, Ceara eyaletinde dün oynanan Ceara-Fortaleza maçı öncesi taraftarların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığını ve bir kişinin rakip takımın taraftarlarının üzerine ateş ederek 2 kişiyi öldürdüğünü yazdı.

Gözaltına alınan kişinin görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda tespit edildiği ve Fortaleza taraftarı olduğu belirtildi.

2014 Dünya Kupası ve 2013 Federasyon Kupası'na ev sahipliği yapacak Fortaleza stadını test etmek amacıyla düzenlenen maçta, Ceara'nın rakibi Fortaleza'yı 1-0 yendiği kaydedildi.

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