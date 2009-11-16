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Ekonomi

'Brezilya, 2014'te beşinci büyük ekonomi olacak'

The Economist dergisi, Brezilya'nın ekonomik başarısını kapağına taşıdı ve özel bir araştırma dosyasıyla ayrıntılı ele aldı.

16 Kasım 2009 02:00

The Economist dergisi, Brezilya'nın ekonomik başarısını kapağına taşıdı ve özel bir araştırma dosyasıyla ayrıntılı ele aldı.

Dergi, 2003 yılında Goldman Sachs ekonomistlerinin BRIC kısaltmasıyla belirledikleri en büyük gelişen ekonomilerden biri olan Brezilya'ya başlarda, finansal krizler, siyasal istikrarsızlıklar nedeniyle kuşkuyla yaklaşıldığını, ama ülkenin o günden beri büyük yol kat ettiğini anlatıyor.

Dünya ekonomisinin resesyondan çıkışında Çin lider konumda olabilir, ama Brezilya'nın yılda yüzde 5 büyüme kaydedileceği ve bunun derin sulardaki petrol sahalarının işletilmeye başlamasıyla daha da hızlanacağına dikkat çekiliyor. Brezilya'nın İngiltere ve Fransa'yı geçerek 2014 yılında beşinci büyük ekonomi olacağı, Sao Paolo'nun dünyanın beşinci zengin kenti haline geleceği tahminlerine yer veriliyor. Dergi, dikkatlerin Çin üzerinde olmasına karşılık, Brezilya'nı demokratik bir ülke olarak öne çıktığına dikkat çekiyor.

Rusya'nın ekonomisi daha çok enerji ve silah ihracatına dayanırken Brezilya ekonomisinin daha çeşitli olduğu, Hindistan'da olduğu gibi gerilla hareketi, etnik ve dinsel sorunlar yaşamadığı ve yabancı yatırımcılara saygılı davranıldığı vurgulanıyor.

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