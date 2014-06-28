Brezilya 2014: En heyecan verici Dünya Kupası

Brezilya’da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası’nda grup mücadeleleri sonra erdi ve bugün başlayacak maçlarla çeyrek final vizesi alacak takımlar belli olacak.

BBC Türkçe’nin haberine göre, birçok futbol taraftarı, Brezilya 2014'ün izledikleri en heyecan verici Dünya Kupası olduğunu söylüyor. İstatistikler de bunu doğruluyor.

Goller

Turnuvada en büyük heyecanı goller yarattı. Dünya Kupası'nda grup aşamasında oyun başına 2.83 gol düştü. 1958'den bu yana bu orana ulaşılamamıştı.

Son dakikada kazananlar

1999'da Barcelona Camp Nou'da Manchester United'ın, Bayern Munich'le oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalini 1-0 yenikken uzatma dakikalarında bulduğu iki golle kazanması hâlâ akıllarda.

Brezilya'da grup aşamasında yedi maçın kaderi son beş dakikada belli oldu. Hiç bir Dünya Kupası'nda bu olmadı.

Karşılıklı goller

Son 10 Dünya Kupası'nda, iki takımın da gol attığı maçların oranı yüzde 47. Bu oranının en yüksek olduğu kupa yüzde 56 ile 1982. En düşük oran ise yüzde 38 ile 2006 ve 1974. Bu Dünya Kupası'nda yüzde 56 ile 1982'deki oran yakalandı.

Çekişmeli maçlar

Dünya Kupası'nda maçların şimdiye kadar yüzde 44'ü birer gol farkla oynandı. En yüksek oran 1990'da yine yüzde 44'tü. En düşük oran 1974'te yüzde 17 oldu.

Galibiyetle biten maçlar

Bu Dünya Kupası'ndan önce beraberlikle bitmeyen maçların oranı yüzde 78'di. Bu orana 1990 ve 1994'te ulaşıldı. Şimdiye kadar oynanan maçlarda galibiyetle biten karşılaşmaların oranı yüzde 83.