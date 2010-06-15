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Spor

Brezilya: 2 - Kuzey Kore: 1

Brezilya maç boyunca kapanan Kuzey Kore'yi zor da olsa geçmeyi başardı.

15 Haziran 2010 03:00

T24 - 'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan G Grubu'nda mücadele eden Brezilya, ilk maçında Kuzey Kore'yi 2-1 mağlup etti.



Stat: Ellis Park

Hakemler: Viktor Kassai (Macaristan), Gabor Eros (Macaristan), Tibor Vamos (Macaristan)

Brezilya: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Bastos, Elano (Dk. 73 Daniel Alves), Gilberto Silva, Felipe Melo (Dk. 84 Ramires), Kaka (Dk. 78 Nilmar), Robinho, Luis Fabiano

Kuzey Kore: Ri Myong-guk, Cha Jong-hyok, Ri Kwang-chon, Pak Chol-jin, Ji Yun-nam, Ri Jun-il, Pak Nam-chol, An Young-hak, Mun In-guk (Dk. 80 Kum-Il Kim), Jong Tae-se, Hong Yong-jo

Goller: Dk. 55 Maicon, Dk. 72 Elano (Brezilya) Dk. 89 Ji Yun-nam (Kuzey Kore)

Sarı kartlar: Dk. 88 Ramires (Brezilya)

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