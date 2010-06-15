Brezilya: 2 - Kuzey Kore: 1

T24 - 'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan G Grubu'nda mücadele eden Brezilya, ilk maçında Kuzey Kore'yi 2-1 mağlup etti.
Stat:
Ellis ParkHakemler:
Viktor Kassai (Macaristan), Gabor Eros (Macaristan), Tibor Vamos (Macaristan)Brezilya:
Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Bastos, Elano (Dk. 73 Daniel Alves), Gilberto Silva, Felipe Melo (Dk. 84 Ramires), Kaka (Dk. 78 Nilmar), Robinho, Luis FabianoKuzey Kore:
Ri Myong-guk, Cha Jong-hyok, Ri Kwang-chon, Pak Chol-jin, Ji Yun-nam, Ri Jun-il, Pak Nam-chol, An Young-hak, Mun In-guk (Dk. 80 Kum-Il Kim), Jong Tae-se, Hong Yong-joGoller:
Dk. 55 Maicon, Dk. 72 Elano (Brezilya) Dk. 89 Ji Yun-nam (Kuzey Kore)Sarı kartlar:
Dk. 88 Ramires (Brezilya)