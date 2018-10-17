Brexit'te kördüğüm çözülebilecek mi?

Avrupa Birliği'nin (AB) İngiltere'nin "Brexit" süreciyle Birlik'ten ayrılmasının ardından öngörülen yaklaşık iki yıllık geçiş sürecinin ticaret sorunlarının çözülebilmesi için bir yıl daha uzatılabileceğini bildirildi. AFP, iki diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde AB adına İngiltere ile Brexit görüşmelerini yürüten Michael Barnier'in 21 ay olarak belirlenen ve Aralık 2020 sonunda bitecek geçiş sürecinin bir sene daha uzatmaya hazır olduğunu aktardı.

Bu haber, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit görüşmelerinin ön planda olacağı AB Zirvesi için Çarşamba günü Brüksel'e hareketinden önce geldi.

İngiliz medyasında yer alan bir habere göre ise İngiltere'nin AB'den geçiş sürecinin uzatılmasıyla ilgili bir talebi yok. Bu iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların devam edebileceğine işaret ediyor.

Brexit müzakereleri İngiltere'nin bir parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırla ilgili anlaşmazlık nedeniyle tıkanmış durumda. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından, söz konusu sınır üzerinden yapılacak ticaret ile ilgili görüş ayrılıkları henüz giderilemedi. AB müzakerecileri, Kuzey İrlanda'nın Gümrük Birliği içerisinde kalmasını ve ürünlerde AB mevzuatlarının geçerli olmasını talep ediyor.

AB yetkilileri, coğrafi olarak Büyük Britanya dışında kalan İrlanda Adası'nda bulunan Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında bir iç sınır uygulamasını kabul etmiyor. İngiltere ise Brüksel'in bu tutumuyla İngiltere’nin toprak bütünlüğünden vazgeçmesini beklediğini öne sürüyor.

May'den çözüm için somut öneri bekleniyor

AB müzakerecisi Barnier'in sorunun giderilmesine zaman tanınması önerisiyle İngiltere Başbakanı May'e kendi çözüm önerisini sunması konusunda baskı yaratmayı hedeflediği belirtiliyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Başbakan May'e bu çıkmazın giderilmesi için somut önerisi olup olmadığını soracağım. AB üyesi İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında katı bir sınırı önlemek için yaratıcı düşünmek gerekiyor" diye konuştu.

Başbakan May bir süredir hem partisindeki muhalifler hem de bazı kabine üyeleri tarafından böyle bir önerisi olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

İngiltere müzakereler çerçevesinde önümüzdeki Mart ayında AB'den resmen ayrılmayı planlıyor.

Brexit süreci

İngiltere, 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50'inci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

AB ve İngiltere, Brexit'in ardından iki yıl kadar sürecek bir geçiş süreci konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Bu geçiş döneminde vatandaşlar ve işletmelerin karşılıklı mevcut haklardan faydalanmaya devam etmesi, İngiltere'nin AB'nin Gümrük Birliği, tek pazar ve diğer politikalarından faydalanması öngörülüyor.

AFP,AP,rtr/GY,DÇÜ

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