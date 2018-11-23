Brexit'te Cebelitarık krizi: İspanya güvence istiyor

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) için Brüksel-Londra arasında varılan anlaşmada yeni uzlaşmazlık konusu Birleşik Krallk'ın denizaşırı toprağı olan Cebelitarık oldu. İspanya, Cebelitarık'ın geleceğine ilişkin müzakerelerde Birleşik Krallık ile doğrudan görüşmeleri yürüten taraf olmak istiyor. İspanya'nın Avrupa Birliği Bakanı Luis Marco Aguiriano, bu nedenle, Birleşik Krallık'tan Pazar günü yapılacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde yazılı bir taahhüt istediklerini belirtti. Aguiriano, İspanya'nın Brexit anlaşmasını veto etmemesi için Cebelitarık konusununun açıklık kazanması gerektiğini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Cebelitarık konusunda İspanya ile birlikte çalışacaklarını açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le görüşen May, Cebelitarık dahil, tüm Birleşik Krallık ailesini memnun edecek bir anlaşma üzerinde anlaşacaklarından emin olduğunu söyledi.

Sanchez ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Benim hükümetim her zaman İspanya'nın çıkarlarını koruyacak. Eğer değişiklik yapılmazsa, Brexit'i veto ederiz" dedi.

Akdeniz'i Atlas okyanusuna bağlayan nokta konumundaki Cebelitarık, 1713'te imzalanan Utrecht Antlaşması ile Birleşik Krallık'ın egemenliğine girmişti. İspanya'nın yüz yıllardır üzerinde hak talep ettiği Cebelitarık'ta 1967 ve 2001 yıllarında yapılan referandumlarda halkın büyük çoğunluğu İngiltere'ye bağlı kalmak istediğini dile getirmişti.

Gözler AB zirvesinde

İngiltere Başbakanı Theresa May, kabinesi tarafından onaylanan Brexit anlaşmasına bu kez Avrupalı liderlerin onayını almak zorunda. AB liderleri Pazar günü anlaşmayı oylayacak. Oylama öncesinde May, Cumartesi günü Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir kez daha bir araya gelecek.

Pazar günkü zirvede AB liderleri Brexit'e ilişkin iki ayrı metni oylayacak. İlk metin, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma koşullarını belirleyen 500 aşkın sayfalık anlaşma. Diğeri ise Brexit sonrası siyasi ilişkilere dair bağlayıcılığı olmayan 26 sayfalık bir deklarasyon.

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Birleşik Krallık'ta kabine, AB ile varılan Brexit anlaşmasına geçen hafta onay vermişti. Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Birleşik Krallık parlamentosu ve AB ülkeleri tarafından da onaylanması gerekiyor.

Ülke, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52'lik sonuçla AB'den ayrılma kararı almıştı.

DW,rtr,AFP/ÖA,BÖ

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