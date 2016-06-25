Brexit'in ardından Londra'da bağımsızlık için imza kampanyası

AB referandumunda yaklaşık yüzde 60 oranında birlikte kalma yönünde oy kullanılan İngiltere'nin başkenti Londra'nın bağımsızlık ilan etmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han'a hitaben kaleme alınan, binlerce kişinin imza verdiği dilekçede, Han'ın, Londra'yı İngiltere'den bağımsız devlet olarak ilan etmesi ve AB'ye üye yapması çağrısında bulunuldu.

Şu ana kadar 27 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçe, Sadık Han'ın "başkan" olmasını öngörüyor.

İnternet üzerinden imzaya açılan dilekçenin sahibi James O'Malley, kampanyanın gördüğü ilginin kendisi gibi pek çok insanın Londra'nın uluslararası kent olarak kalmasını istediğini gösterdiğini söyledi.

"AB'de kalsın"

Londra'nın AB'nin parçası olarak kalmasını talep eden bir başka dilekçe için de şu ana kadar 7 bin 500'den fazla imza toplandı.

Öte yandan, Twitter'da da Londra'nın bağımsızlığını ilan etmesi fikrini savunanlar, "Lexit" ve "Londependence" etiketleriyle kampanya başlattı.

İngiltere'de dün yapılan AB referandumunda 17 milyon 410 bin 742 kişi, AB'den ayrılma yönünde oy kullanırken, 16 milyon 141 bin 241 seçmen de AB'de kalınması yönünde oy verdi. Buna göre, halkın yüzde 52'si AB'den çıkılması, yüzde 48'i ise AB'de kalınması yönünde tercihte bulundu.

"Londra AB'den yana"

Londra'nın 33 ilçesinin çoğunda AB'de kalınması yönündeki oylar çoğunluğu teşkil etmişti. Kentte AB'de kalınması için verilen oyların ortalaması yüzde 59,9 olarak gerçekleşirken, bazı ilçelerde bu destek yüzde 70'i geçmişti.

Sadık Han da referandum sonucunun açıklanmasının ardından, Londra'nın AB ile yapılacak ayrılık müzakerelerinde daha fazla söz sahibi olmasını talep etmişti.

Han, "Dışarıya dönük olmaya ve bütün dünya ile ticaret ve alışveriş içinde olmaya devam edeceğiz, buna AB de dahil." demişti.

Sadık Han, bugün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda da "Londra'da yaşayan bütün AB vatandaşları, kentimize hoş gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.