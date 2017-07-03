Brexit’e oy veren İngilizlerin çoğu AB vatandaşlığı için para ödeyecek

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, geçen yıl düzenlenen referandumda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına destek verenlerin yüzde 58’si, AB vatandaşlıklarına bağlı haklarını korumak amacıyla 1000 sterlinden daha fazla para ödeyecek.

İngiltere’de düzenlenen ankette, referandumda AB üyeliğine karşı oy verenlerin yüzde 58’inin, AB’nin vatandaşlarına sunduğu haklardan yararlanmaya devam etmek istediği sonucu çıktı. Araştırmaya göre İngilizlerin yüzde 68’i, ülkenin AB’den ayrılması sonrasında AB vatandaşlarına yönelik haklarını korumak amacıyla büyük miktarda para ödemeye hazır. AB’de kalmayı destekleyen her beş kişiden dördü de AB’deki haklarını korumak için para ödeyeceklerini bildirdi.

London School of Economics’de seçim psikolojisini inceleyen araştırmacılar Michael Bruter ve Sarah Harrison tarafından düzenlenen ankete katılanların büyük bölümü, AB vatandaşı olmak için her yıl 405 sterlin ödemeyi kabul edeceklerini söyledi.

Araştırmacılardan Bruter, “Sonuçlar gençlerin Avrupa vatandaşlığından vazgeçmek istemediğini gösteriyor. Bu insanlar 28 üye devletin olduğu bir dünyaya doğdular ama şimdi dünyaları birden küçülüyor” dedi.