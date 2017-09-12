Brexit yolundaki ilk engel aşıldı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına dair kanun teklifi Avam Kamarası'nda 290'a karşı 326 oyla kabul edildi. Başbakan Theresa May oylamadan sonra yaptığı açıklamada yasanın "güven ve açıklık" kazandırdığını söyledi. Ancak Avam Kamarası'ndaki oylama nihai sonuç almanına gelmiyor. Yasal düzenleme ile ilgili oylama süreci devam edecek.

İktidar ile muhalefet arasındaki oy farkının azlığı nedeniyle May hükümetinin yasa tasarısında bazı değişiklikler yapılmasını onaylayacağı tahmin ediliyor.

"Brexit yasası" Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla birlikte AB hukukunun İngiltere'deki geçerliğini yitirmesini öngörüyor. Ayrılış tarihinde kaos çıkmaması için 12 bin maddelik AB müktesebatının İngiliz hukukuna adapte edilmesi gerekiyor. Tartışmalı konuların başında iş gücünün serbest dolaşım hakkıyla tüketicinin ve çevrenin korunmasına dair uygulamalar var.

İngiltere, planlanan sürece göre 2019 yılının mart ayında AB'den ayrılmış olacak.

Pamuk ipliğine bağlı

Yasa tasarısı 13 saat süren ve tartışmalı geçen genel kurulun ardından oylamaya sunuldu. Yasanın öncelikle parlamentonun tam onayını gerektirmeyen yasama yetkileriyle ilgili maddeleri tartışmaya yol açtı. May hükümeti, AB müktesebatını kısa zamanda yeni şartlara uydurabilmek için hareket serbestisine ihtiyacı olduğunu savunuyor. Muhalefet ise bu talebi kuvvetler ayrılığına müdahale edilmesi olarak değerlendiriyor. Muhafazakar Partili bazı milletvekilleri de yasanın ilgili maddelerini eleştirdiler.

Brexit'den sorumlu bakan David Davis, yasanın Avrupa Birliği'nden ayrılışın düzene bağlanabilmesi için şart olduğunu savunmuş ve "yasaya karşı kullanılacak her oyun AB'den ayrılışın kaosa dönüştürülmesi için verilmiş bir oy olacağını" söylemişti. Muhafazakâr Parti hükümeti haziran ayındaki erken genel seçimde oy kaybederek azınlığa düştüğü için yasayla ilgili oylamada fire vermemesi gerekiyor. May hükümeti Kuzey İrlanda'nın muhafazakâr Demokratik Birlik Partisi tarafından dışardan destekleniyor. İktidar partisinden az sayıda milletvekilinin karşı çıkması AB'den ayrılış yasasının ret edilmesine yol açabilecek.

DW/dpa/AG/HS

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