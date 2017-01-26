Brexit yetki tasarısı Parlamento'da

İngiliz hükümeti AB'den ayrılma başvurusu ile ilgili hazırladığı yasa taslağını parlamentoya sundu. Brexit Bakanı David Davis, meclisteki konuyla ilgili bugünkü ilk oturumun ardından ikinci oturumun da Cuma günü yapılacağını söyledi. Brexit'ten sorumlu Bakan David Davis tasarının detaylarını açıklamazken, tasarının tam metninin Parlamento’nun internet sitesinde yer alacağını belirtildi.

Muhafazakârların Parlamento Grubu Başkanı David Lidington, görüşmelerin 8 Şubat'a kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Tasarının daha sonra parlamentonun üst kamarası olan Lordlar Kamarası’na sunulması gerekiyor. Yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May zaman baskısı altında. May, Brüksel’e AB'den çıkış için resmi başvuruyu mart sonunda yapmak istiyor. Müzakereler ancak resmi başvurunun ardından başlatılabiliyor.

Financial Times'ın haberine göre, AB’de ayrılma başvurusuna ilişkin yasanın en geç mart ayı ortasına kadar yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Yüksek Mahkemenin kararı

24 Ocak'ta İngiliz Yüksek Mahkemesi, hükümetin temyiz başvurusunu reddederek AB'den ayrılmaya ilişkin resmi sürecin başlayabilmesi için önce meclisin bu konuda bir yetki kanunu çıkarması gerektiğine hükmetmişti.

Brexit Bakanı David Davis, Yüksek Mahkemenin kararının ardından, Lizbon Antlaşması’nın 50’nci maddesinin öngördüğü biçimde AB ile ayrılık müzakerelerini başlatacak başvurunun mart sonunda yapılabilmesi için, hükümete Brexit yetkisi verecek yeni yasa tasarısının önümüzdeki günlerde parlamentoya getirileceğini açıklamıştı.

İngiliz hükümeti Yüksek Mahkeme'nin kararına uymak adına söz konusu tasarıyı Parlamento'ya göndererek AB'den ayrılma süreci için ilk adımını atmış oluyor.

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DW/dpa/afp, MK/BD