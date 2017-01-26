T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Brexit yetki tasarısı Parlamento'da

İngiliz hükümeti AB'den ayrılış süreciyle ilgili hazırladığı yasa tasarısını parlamentoya sundu. İngiliz Yüksek Mahkemesi Brexit müzakerelerine parlamento onayı olmadan başlanamayacağına hükmetmişti.

26 Ocak 2017 21:01

İngiliz hükümeti AB'den ayrılma başvurusu ile ilgili hazırladığı yasa taslağını parlamentoya sundu. Brexit Bakanı David Davis, meclisteki konuyla ilgili bugünkü ilk oturumun ardından ikinci oturumun da Cuma günü yapılacağını söyledi. Brexit'ten sorumlu Bakan David Davis tasarının detaylarını açıklamazken, tasarının tam metninin Parlamento’nun internet sitesinde yer alacağını belirtildi.

Muhafazakârların Parlamento Grubu Başkanı David Lidington, görüşmelerin 8 Şubat'a kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Tasarının daha sonra parlamentonun üst kamarası olan Lordlar Kamarası’na sunulması gerekiyor. Yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May zaman baskısı altında. May, Brüksel’e AB'den çıkış için resmi başvuruyu mart sonunda yapmak istiyor. Müzakereler ancak resmi başvurunun ardından başlatılabiliyor.

Financial Times'ın haberine göre, AB’de ayrılma başvurusuna ilişkin yasanın en geç mart ayı ortasına kadar yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Yüksek Mahkemenin kararı

24 Ocak'ta İngiliz Yüksek Mahkemesi, hükümetin temyiz başvurusunu reddederek AB'den ayrılmaya ilişkin resmi sürecin başlayabilmesi için önce meclisin bu konuda bir yetki kanunu çıkarması gerektiğine hükmetmişti.

Brexit Bakanı David Davis, Yüksek Mahkemenin kararının ardından, Lizbon Antlaşması’nın 50’nci maddesinin öngördüğü biçimde AB ile ayrılık müzakerelerini başlatacak başvurunun mart sonunda yapılabilmesi için, hükümete Brexit yetkisi verecek yeni yasa tasarısının önümüzdeki günlerde parlamentoya getirileceğini açıklamıştı.

İngiliz hükümeti Yüksek Mahkeme'nin kararına uymak adına söz konusu tasarıyı Parlamento'ya göndererek AB'den ayrılma süreci için ilk adımını atmış oluyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/afp, MK/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yüksek Mahkemesi BrexitBakanı David DavisCumaBakan David DavisParlamento&rsquo;nunParlamento Grubu Başkanı David LidingtonLordlar Kamarası&rsquo;naBaşbakanı Theresa MayBrüksel&rsquo;eTimesAB&rsquo;deMahkemeninOcakYüksek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24