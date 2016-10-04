Brexit takvimi Sterlin'i vurdu

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini Mart ayı sonuna kadar başlatacağını açıklaması sonrası, İngiliz Sterlini diğer önemli para birimleri karşısında değer kaybetmeyi sürdürüyor.

İngiliz Sterlini bugün Amerikan Doları karşısında binde 6 daha değer kaybetti ve son 31 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalarda bir ara 1 sterlin 1,2758 dolardan işlem gördü.

İngiliz Sterlini'nin bugün Euro karşısındaki değer kaybı da binde 4 oldu.

1 sterlin 1,1424 eurodan işlem gördü.

Sterlindeki değer kaybının en büyük nedeni, İngiltere'nin AB üyeliğini sona erdirirken, birliğin ortak pazarından da ayrılacağı yönündeki endişeler.

Theresa May lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin Birmingham'da süren konferansında yaptığı açıklamada, AB'yle yürütülecek pazarlıklarda önceliğinin ortak pazarda kalmaktan çok göçün kontrolü olduğunu söylemişti.

Son gelişmeleri değerlendiren Forex.com ve City Index Araştırma Direktörü Kathleen Brooks, Başbakan May'in, Brexit sonrası "ekonomide çöküş" endişelerinden çok göç sorununa ve ülkesinin egemenliğini muhafaza etmesini öncelik olarak belirlemesine dikkat çekti

Commerzbank'ın döviz stratejistlerinden Esther Reivhekt ise İngiliz hükümetinin serbest dolaşımı kısıtlama konusundaki ısrarının yatırımcılar arasında belirsizlik hissiyatını arttırdığını söyledi.