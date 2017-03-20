Brexit süreci 29 Mart'ta başlıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını resmen sağlayacak olan katılım anlaşmasının 50’nci maddesini 29 Mart Çarşamba günü uygulamaya koyacağı açıklandı.

Avam Kamarası’nda geçtiğimiz ay soruları yanıtlayan May, Brexit süreciyle ilgili hükümet planını resmi bir rapora dönüştürerek parlamentoya sunacaklarını ifade etmişti.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İngiliz Hükümeti AB’nin geriye kalan 27 üyesine birer mektup göndereceği ve ayrılma müzakerelerinin mümkün olduğu kadar erken başlaması konusunda ricada bulunacağı belirtildi.

50’nci maddenin uygulamaya girmesi Britanya halkının yüzde 51.9'e karşı yüzde 48.1 ile Avrupa Birliği’nden ayrılma referandumunda 9 ay sonrasına denk geldi. Ayrılma prosedürünün planlandığı gibi gerçekleşmesi halinde iki yıl süreceğini ifade eden yetkililer, Brexit’in gerçek anlamda gerçekleşmesinin Mart 2019’u bulacağını belirtiyor.

Birtanya’nın AB nezdindeki büyükelçisi, Sir Tim Barrow’un Donald Tusk Başkanlığı’ndaki Avrupa Komisyonu’nu bugün sabah saatlerinde bilgilendirdiğini ve Başbakan Theresa May’in İngiliz Avam Kamarası’nda Madde 50’yi uygulamaya koyduktan sonra bir açıklama yapacağı ifade edildi.