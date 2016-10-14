Brexit sonrası İngiltere'de nefret suçlarında büyük artış

İngiltere'de 23 Haziran'da ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararının alındığı referendumdan sonra nefret suçlarında büyük bir artış yaşandığı bildirildi.

Guardian gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan rapor, sadece Temmuz ayında nefret suçları bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 41 artarak 5 bin 468'e çıktı.

Referendum sonrası polise bildirilen nefret suçlarının günlük dağılımının, refendum öncesine göre iki kat fazla olduğunu da raporda vurgulanıyor.

Sadece 1 Temmuz'da polise 207 olayın bildirildiği belirtildi.

İngiltere'deki Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu başkanı David Issac "Rakamlar açıkça gösteriyor ki kimileri kendi radikal görüşlerini meşrulaştırmak, hoşgörüsüzlük ve nefreti yaymak için referendum sonuçlarını kullanıyor" diyor.

31 emniyet biriminden alınan verilerle hazırlanan raporda, referendum öncesinde 23 Haziran dahil iki haftalık süre içinde 1.546 ırkçı ya da dinsel temelli nefret suçu işlendi.

Referandumdan hemen sonraki iki hafta içerisinde ise bu sayı 2 bin 241'e yükseldi. Genel olarak geçen yıla göre artış yaşanmasına rağmen, bu tarihten sonra nefret suçlarındaki artış hızı düştü.

İngiltere genelinde 2014 - 2015 döneminde 52 bin 465 nefret suçu bildirilirken, bu oran 2015 - 2016 döneminde yüzde 19'luk bir artışla 62 bin 518'e çıktı.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd "Hepimizin ülkesi olan İngiltere'de nefrete yer yok. Bu suça maruz kalanların korkmadan polise gelmesi memnuniyet verici" dedi.