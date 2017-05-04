Brexit sonrası ilk sınav

Yerel seçimlerin düzenlendiği Birleşik Krallık'ta seçmen Manchester, Birmingham, Cambridge ve Liverpool gibi kentlerin belediye başkanlarını seçmek için sandık başında. Ayrıca İngiltere, Galler ve İskoçya'da da belediye meclislerinin yeni üyeleri belirleniyor.

Sandıktan çıkacak tablo önemli. Zira Birleşik Krallık'ta 8 Haziran'da genel seçimler var.

Sonuç, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alınmasının ardından iktidara gelen Muhafazakar Partili Başbakan Theresa May'in 11 aydır izlediği politikalar için referandum niteliğinde.

Haziran'da iktidarı devralan May'in, 'Brexit' olarak adlandırılan AB'den ayrılma sürecini yönetim biçimine halk desteğini gözler önüne serecek.

May geçen ay beklenmedik bir kararla ülkenin 5 hafta sonra erken seçime gideceğini duyurmuştu.

May'in bu hamlesinin arkasında, Avrupa Birliği ile çıkış müzakerelerini yürütürken iç ve dış siyasette elini güçlendirme çabası var.

Gözler İskoçya'da

Yerel seçimler için sandıkların kurulduğu bir nokta da AB'den ayrılmak istemeyen İskoçya.

Seçim, iktidardaki İskoç Ulusal Partisi için kritik önem taşıyor.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, AB referandumu sonrası İskoçya'da ikinci bağımsızlık referandumu düzenlenmesi için yerel parlamentodan onay almıştı.

Sandıktan çıkan sonuca göre Sturgeon'ın bağımsızlık referandum için elinin güçleneceği belirtiliyor.

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AFP/Reuters/ÖA/HS