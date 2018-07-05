Brexit sonrası gümrükler için tekonolojiye dayalı plan

İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Cuma günü Kabine\'de tartışmaya açacağı Brexit sonrası gümrüklere ilişkin yeni önerisi, teknolojiye dayalı çözümler içeriyor.

Express\'in haberine göre yeni plan, Birleşik Krallık\'a Avrupa Birliği\'nden (AB) sonra mal ticaretinde kendi gümrük oranlarını belirleme özgürlüğü verecek.

May\'in hazırladığı plana göre Birleşik Krallık, malların ülkeleye İngiltere içinde tüketilmek üzere mi, AB\'ye dağıtılmak üzere mi girdiğini önceden belirlemek için gümrüklerde yüksek teknolojiyi kullanacak ve bu yılla yapılacak belirlemelere bağlı olarak, hangi oranda gümrük tarifesi uygulanacağı belirlenecek.

Habere göre, AB\'nin mallara ilişkin düzenlemelerini yakından izlemesi ve yasıtmasını öngören planın Kabine üyeleri tarafından desteklenip desteklemeyeceğinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çekildi.