Brexit sonrası binlerce AB vatandaşı İngiltere sınırından geri çevrildi

Brexit sonrası İngiltere sınırından geri çevrilen Avrupa Birliği vatandaşının sayısı ciddi oranda arttı.

İngiliz hükümeti tarafından yayınlanan yeni verilere göre, 2021'in ilk çeyreğinde 3 bin 294 AB vatandaşının İngiltere'ye girişi engellendi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Geçtiğimiz yıl aynı dönemde İngiltere'ye kabul edilmeyen AB vatandaşı sayısı 500'den azdı.

Uzmanlar, seyahat oranlarının artmasına rağmen kabul edilmeme oranının yükselişini Brexit'e bağlıyor. Covid-19 kısıtlamalarının da bunda etkisi olabileceği belirtiliyor.