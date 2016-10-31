T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Brexit sonrası Almanya vatandaşlığına başvuran Yahudilerin sayısı 20 kat arttı

Alman yetkililer, İngiltere'nin AB'den çıkma kararını takiben, Nazi Almanyası'ndan kaçan ve İngiltere'ye sığınan binlerce Yahudi'nin torunlarının Almanya vatandaşlığına başvurduğunu belirtiyorlar.

31 Ekim 2016 17:17

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere'nin 23 Haziran'da yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı alması sonrası Almanya vatandaşlığına başvuran Yahudilerin sayısının 20 kat arttığını yazdı.

Gazetedeki haberde, Alman yetkililerin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından politik, ırkçı veya dini nedenlerle öldürülen kişilere ve torunlarına ayrılan vatandaşlık hakkına yılda 25 kişinin başvurduğunu söyledikleri belirtildi.

Alman yetkililer, Brexit sonrası ise başvuru sayısının 400'e ulaştığını açıkladı.

Guardian'a konuşan Yahudi Sığınmacılar Birliği (AJR) Başkanı Michael Newman, ailesi soykırım mağduru olan Yahudilerden Almanya vatandaşlığı hakkında yüzlerce soru geldiğini söyledi.

Newman, "AJR, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye sığınmak isteyen Yahudiler için kuruldu. Şimdi 70 yıl sonra İngiltere'deki gelişmeler nedeniyle insanların Almanya veya Avusturya vatandaşlığına başvurmalarına yardımcı olmamız ironik" dedi.

Yine Guardian'a konuşan tarihçisi Oliver Marshall da kız kardeşine hemen Alman pasaportu alabileceğinin haberini verdiğini kaydetti.

Marshall, Naziler yüzünden ailesinden birçok kişiyi yitiren büyükannesinin hayatı boyunca Almanlardan nefret ettiğini, yaşasaydı torunlarının Alman vatandaşlığına başvurmasını kabullenemeyeceğini de ekledi.

Alman yasalarına göre Naziler tarafından öldürülen tüm insanların aileleri Alman vatandaşlığına başvurabiliyor.

Avusturya yasaları ise yalnızca Nazilerden kurtulanların vatandaşlığa başvurmasına izin veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlmanABNazi AlmanyasıYahudiAlmanyaGuardianHaziranAvrupa BirliğiYahudilerinDünya SavaşıBrexitYahudi Sığınmacılar BirliğiBaşkanı Michael NewmanYahudilerden AlmanyaYahudilerAvusturyaOliver MarshallNaziler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24