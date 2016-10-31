Brexit sonrası Almanya vatandaşlığına başvuran Yahudilerin sayısı 20 kat arttı

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere'nin 23 Haziran'da yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı alması sonrası Almanya vatandaşlığına başvuran Yahudilerin sayısının 20 kat arttığını yazdı.

Gazetedeki haberde, Alman yetkililerin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından politik, ırkçı veya dini nedenlerle öldürülen kişilere ve torunlarına ayrılan vatandaşlık hakkına yılda 25 kişinin başvurduğunu söyledikleri belirtildi.

Alman yetkililer, Brexit sonrası ise başvuru sayısının 400'e ulaştığını açıkladı.

Guardian'a konuşan Yahudi Sığınmacılar Birliği (AJR) Başkanı Michael Newman, ailesi soykırım mağduru olan Yahudilerden Almanya vatandaşlığı hakkında yüzlerce soru geldiğini söyledi.

Newman, "AJR, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye sığınmak isteyen Yahudiler için kuruldu. Şimdi 70 yıl sonra İngiltere'deki gelişmeler nedeniyle insanların Almanya veya Avusturya vatandaşlığına başvurmalarına yardımcı olmamız ironik" dedi.

Yine Guardian'a konuşan tarihçisi Oliver Marshall da kız kardeşine hemen Alman pasaportu alabileceğinin haberini verdiğini kaydetti.

Marshall, Naziler yüzünden ailesinden birçok kişiyi yitiren büyükannesinin hayatı boyunca Almanlardan nefret ettiğini, yaşasaydı torunlarının Alman vatandaşlığına başvurmasını kabullenemeyeceğini de ekledi.

Alman yasalarına göre Naziler tarafından öldürülen tüm insanların aileleri Alman vatandaşlığına başvurabiliyor.

Avusturya yasaları ise yalnızca Nazilerden kurtulanların vatandaşlığa başvurmasına izin veriyor.