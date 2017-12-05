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Dünya

Brexit müzakerelerinden yine sonuç alınamadı

AB Komisyonu Başkanı Juncker ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'i görüştü

05 Aralık 2017 01:50

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerinde anlaşmaya varamadıklarını söyledi

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Theresa May, tıkanan Brexit müzakereleri için Brüksel'de bir araya geldi.

İkili yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına geçti.

İlk açıklamayı yapan Juncker, Birleşik Krallık'la yapılan Brexit müzakerelerinde "tam bir anlaşmaya varamadıklarını" söyledi:

"Çabalarımıza, bizim ve ekiplerimizin geriye kalan sorunlar konusunda geçen sürede kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen tam bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Fakat bu bir yenilgi değil. Ben bu hafta bir anlaşmaya varılacağından eminin"

May ise her iki tarafın iyi niyetle çalıştığını, zorlu müzakereler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok ilerleme kaydedildi. Pek çok konuda ortak bir anlayış var. Bu anlayış devam edecek ve hafta sonundan önce bir uzlaşı sağlanacak" dedi.

Krallık, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

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