T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brexit müzakereleri pazartesi başlıyor

23 Haziran 2016 tarihinde İngiltere'de yapılan yapılan oylamada vatandaşların yüzde 51'i AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı

16 Haziran 2017 14:53

Avrupa Birliği ve İngiltere Brexit müzakerelerini Pazartesi günü başlatma konusunda uzlaşmaya vardı. İngiltere'nin AB'den ayrılış sürecinin Mart 2019'da tamamlanması hedefleniyor.

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ile AB Komisyonu'nun Başmüzakerecisi Michel Barnier'in, Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerini 19 Haziran pazartesi günü başlatma konusunda mutabık olunduğu açıklandı.

Londra ve Brüksel'in ortak açıklamasında tarafların Lizbon Antlaşması'nın "bir üye devletin Avrupa Birliği'nden çekilmesi" ile ilgili 50'ici maddesini pazartesi günü uygulamaya koyacakları belirtildi.

Müzakerelerin Mart 2019’da sonuçlandırılması hedefleniyor. Öncelikli konular arasında Britanya'da yaşayan AB vatandaşlarının ve AB ülkelerinde yaşayan Britanya vatandaşlarının hakları, 40 yıllık üyelik süreciyle ilgili olarak mali konular, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında oluşturulacak sınır ve gümrük uygulamaları gibi çeşitli gündem maddeleri bulunuyor.

23 Haziran 2016 tarihinde İngiltere ve Cebelitarık'ta yapılan yapılan oylamada vatandaşların yüzde 51'i AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı.

Başbakan Theresa May Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrasında Brexit müzakerelerinin gelecek hafta başlayabileceğini söylemi

ETİKETLER

BrexitmüzakarepazartesiİngiltereAvrupa Birliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24